Коке сыграл 100 матчей за «Атлетико» в еврокубках

В среду, 25-го ноября, прошел поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом». Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что для полузащитника «матрасников» Коке эта встреча стала сотой в футболке мадридского коллектива в еврокубках. В активе 28-летнего исполнителя 69 матчей в Лиге чемпионов, 29 - в Лиге Европы и два - в Суперкубке Европы.

После четырех туров групповой стадии мадридский клуб набрал пять баллов и располагается на втором месте в таблице группы А. В следующем туре Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Матч состоится первого декабря в Мадриде.