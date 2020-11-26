Николич объяснил, как поддержал Гилерме после матча с сербами

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Атлетико» (0:0) в эфире канала «Матч!» поговорил о тактике, поддержке Гилерме и спорном эпизоде.

- Вопрос по выбору тактики и схемы игры в одного нападающего. С чем это связано, будете ли дальше играть в одного нападающего?

- Нет, я не думаю, что был один, их было два. Антон Миранчук был второй, он может играть вторым форвардом. Выбор был по игре, ничего особенно не могу сказать по вопросу, поменяется ли у нас тактика. Но это схема, не тактика. Модель игры сильно не меняется. Мы сможем с этим экспериментировать зимой на сборах. Когда я пришел сюда шесть-семь месяцев назад, не было времени для тренировок, а не для работы над моделью игры. Самое важное для модель игры, а не схема.

- Вопрос по Маринато Гилерме, у него был неудачный матч в сборной. Когда игрока меняют после первого тайма, это достаточно серьезный удар. Сегодня он сыграл уверенно. Чем вы руководствовались, когда выбирали вратаря на этот матч?

- Он наш первый вратарь, я его поддержал и немного поговорил. Он опытный игрок, много лет играет здесь, второй капитан команды. Я только ему сказал, что он должен себя сейчас показывать себя с лучшей стороны, что я уверен в его качествах, что он наш первый вратарь.

- Момент в добавленное время вы уже успели посмотреть? Там контакт Зе Луиша и игрока «Атлетико».

- Нет, еще нет, только пришел поговорить с вами. А что случилось там?

- Показалось, что там было столкновение и достаточно жесткая игра в штрафной. Мы думали, что будет ВАР, там посмотрят и скажут свой вердикт.

- Не знаю, что сказать. Мне интересно, что такая игра «Локомотива» и «Атлетико» закончилась сегодня без желтых карточек. Думаю, один случай из ста в Лиге чемпионов или больше.