Николич пожаловался на перелёты в плотном графике матчей

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча с «Атлетико» (0:0) в эфире канала «Матч!».

- Вас можно поздравить с ничейным результатом сегодня?

- Как сказали перед игрой, если бы была ничья, я не был бы счастлив. Мы хотим выигрывать, неважно кто соперник. Но так как все сложилось на поле, мы можем быть довольны. Сегодня у меня смешанные чувства, я не счастлив, но и не злой. Нормально у нас очков, двигаемся дальше.

- Вы можете объяснить, почему «Локомотив» часто дает сбой в российском чемпионате? Мы вспоминали матчи с «Ротором» и «Динамо», и так играет в Лиге чемпионов? Ощущение, что это две разные команды. Вы здорово играет с «Атлетико», с «Баварией», есть результат и игра.

- У нас три очка после четырех туров Лиги чемпионов, не дали выиграть «Атлетико», сыграли вничью с «Зальцбургом» и хорошо играли с «Баварией». У нас будет очень важный матч через шесть дней, а завтра будет самолет в пять часов назад в Россию, потом будет самолет два с половиной часа и очень трудная игра в Грозном. Потом будет самолет два с половиной часа назад, и через два дня игра с «Зальцбургом». У нас команда делает все возможное, чтобы каждый день, два-три дня была готова играть в чемпионате и Европе на 100%. Порой это у нас получалось, иногда нет. Но команда всегда хочет сделать все, что можно, и отдать все силы, что есть в наличии. Когда говорю о силе, я думаю не только о физических, но и психологических силах.