Матч «Атлетико» - «Локомотив» обслужит бригада судей из Словении

Известна судейская бригада, которая обслужит поединок группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом».

Как сообщила пресс-служба УЕФА, главным арбитром встречи назначен словенец Славко Винчич. Помогать ему будут соотечественники Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый судья - Раде Обренович. За систему VAR будут отвечать немцы Бастьян Данкерт и Бибиана Штайнхаус.

Матч «Атлетико» - «Локомотив» пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в среду, 25-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «матрасники» занимают второе место в группе А, а «железнодорожники» расположились на третьей строчке.