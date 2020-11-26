«Локо» устоял там, где пала «Барселона»: Пять игроков, сохранивших ничью с «Атлетико»

Оценки футболистам Марко Николича

Опять не сумел выиграть российский клуб в еврокубках, серия насчитывает все матчи нового сезона, а набралось 15. Но ничья на «Ванда Метрополитано» - повод для радости. «Локомотив» не проиграл «Атлетико» на его поле, хотя всего четыре дня назад «матрасники» в тех же условиях обыграли «Барселону» во главе с Лионелем Месси. И эта ничья сохраняет «железнодорожникам» шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что «Зенит» и «Краснодар» мечтают о весне в Лиге Европы.

Конечно, таким матчем гордится сложно, взгляните на статистику: владение мячом - 64:36, удары по воротам - 20:4 в створ - 6:1, угловые - 16:1. Колоссальное преимущество хозяев. Но мы не виноваты, что «Атлетико» не умеет взламывать «автобусы». Мы только можем порадоваться, что «Локомотив» продолжает борьбу в группе «смерти». А ещё «Евро-футбол.ру» переварил игру с «матрасниками» и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 8,5. Когда молодец, тогда молодец. Станислав Черчесов ещё года два будет звать Гилерме в сборную России за этот матч. Сегодня русский бразилец потащил всё, что летело в створ, совершив шесть сейвов, особенно впечатлили спасения после плотных ударов Льоренте и Карраско.

ДМИТРИЙ ЖИВОГЛЯДОВ – 7,0. Особенно в первом тайме заставил понервничать Живоглядов, два раза из-под него опасного атаковал Карраско. Но потом вработался Дмитрий, успокоился, чисто отобрал мяч у Фелиша (итог 3 отбора набралось), когда тот хотел пенальти на исходе матча.

МУРИЛО – 9,0. Цемент. Мурило даже безгрешного сегодня Гилерме умудрился подстраховать, когда вратарь единственный раз ошибся на выходе. Бразильский защитник выиграл все единоборства (6 из 6), собрал по два отбора и перехвата. Фелиш с Корреа явно удивлены уровнем Мурило, может и порекомендуют его в «Атлетико».

ВЕДРАН ЧОРЛУКА – 7,5. Кэп как всегда монолитен. Всего одну борьбу (из четырёх эпизодов) на «втором» этаже проиграл Чорлука и этот момент чуть не стал фатальным. Благо, Хименес пробил чуть правее створа. В остальное время Ведран давил «малышей». Собрал три отбора на Корреа, пять раз подвинул Фелиша.

МАЦЕЙ РЫБУС – 6,0. Единственный защитник «Локо» со средней оценкой, что при 0:0 в Мадриде – очень странно. Но у Рыбуса дебют матча совсем провальный. Из зоны поляка Маркос Льоренте столько всего успел создать для себя и партнёров за первые 15 минут, что «Локомотив» чуть на разгром не устроился.

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ДАНИИЛ КУЛИКОВ – 5,5. Сложно было молодому Куликову, которому на правом полуфланге противостояли Сауль и Карарско. Часто его отодвигали от мяча: проиграл 9 единоборств из 14. Даниил четыре раза попался на дриблинг бельгийца, четыре раза сфолил. Но не тушевался, постоянно шёл в отбор, собрав пять удачных действий.

ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК – 7,5. Как раскручивал редкие контратаки Крыховяк – просто песня. Его «стеночка» с Рыбчинским и пас на Магкеева – в учебники. А как Облака выманил на себя и своевременно покатил Зе Луишу. Эх, пробей форвард в касание, и победу бы отмечали сегодня.

ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ – 4,5. Неожиданно слабый матч от Игнатьева. То, что в атаке не сыграл – это понятно, но достаточной помощи Живоглядову в обороне не оказывал – тут вопросы. Четыре раза попался на дриблинг Ренана и Карраско, пять раз сфолил, отдал всего 10 точных передач.

АНТОН МИРАНЧУК – 4,5. И в продолжении то же самое к Миранчуку. Неожиданно – очень слабый матч. Антон больше тяготел к левому флангу и вчистую уступил свою бровку. Проиграл 5 единоборств из 6, никак не сдерживал Льоренте и Триппьера, а шлифанул всё слабой игрой в контратаках. Всего 13 передач из 22-х нашли адресата.

ФРАНСУА КАМАНО – 6,0. Сенегалец не сразу понял, куда попал (тоже пропустил проход Льоренте), но затем включился и стал играть неплохо. Выиграл 10 единоборств из 14, два отбора совершил и время тянул, убегая во фланг. Трижды пошёл в обводку и смог обыграть своего оппонента.

ЗЕ ЛУИШ - 7,5. Уровень Зе, конечно, сомнений не вызывает. Мощный форвард цеплялся почти за все верховые мячи (выиграл верх 11 раз из 15) – и это против «Атлетико». Разгонял редкие контратаки и прекрасно их поддерживал, дважды обыграв соперника один в один. Мог забить в концовке, как раз разогнав робкое наступление сбросом на Крыховяка.

СТАНИСЛАВ МАГКЕЕВ - б/о.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ - б/о.