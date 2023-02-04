Анчелотти рассказал о кадровых проблемах «Реала» перед матчем с «Мальоркой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровых проблемах команды накануне матча с «Мальоркой» в чемпионате Испании. Напомним, «королевский клуб» отстаёт в Ла Лиге от лидирующей «Барселоны» на 5 очков.

«Давид Алаба наконец восстановился и будет готов принять участие в завтрашнем матче. Что касается Милитао и Бензема, они в данный момент проходят медицинские тесты. С «Мальоркой» они не сыграют, но должны восстановиться к клубному чемпионату мира. Не знаю, смогут ли они принять участие в полуфинале», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в последнем туре Ла Лиги «Реал» обыграл у себя дома «Валенсию» со счётом 2:0.