Агент Ренана высказался о возможном переходе игрока в «Реал»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».

«Я не знаю что сказать, со мной не связывались», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб следит за 19-летним бразильцем уже с прошлого сезона и в будущем может обратиться в «Зенит» с предложением о трансфере.

Напомним, Ренан перебрался в стан «сине-бело-голубых» из «Коринтианса» текущей зимой. Трудовое соглашение защитника с «Зенитом» рассчитано до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.