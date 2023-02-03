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Агент Ренана высказался о возможном переходе игрока в «Реал»

03 Февраля 2023 • 20:06 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
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05.02 16:00

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».

«Я не знаю что сказать, со мной не связывались», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб следит за 19-летним бразильцем уже с прошлого сезона и в будущем может обратиться в «Зенит» с предложением о трансфере.

Напомним, Ренан перебрался в стан «сине-бело-голубых» из «Коринтианса» текущей зимой. Трудовое соглашение защитника с «Зенитом» рассчитано до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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