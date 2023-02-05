«Реал» продолжит наигрывать Камавинга слева в защите

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга вновь выйдет на непрофильной позиции в обороне.

Недавно рулевой «сливочных» Карло Анчелотти признался, что француз не слишком любит играть в роли латераля. Несмотря на это, по информации Diario AS, в предстоящем поединке Ла Лиги против «Мальорки» 20-летний футболист вновь выйдет слева в обороне, в то время как Лука Модрич, Дани Себальос и Орельен Тчуамени будут задействованы в средней линии.

Эдуардо Камавинга принял участие в 30 матчах «Реала» в нынешнем сезоне. В двух последних встречах – против «Реала Сосьедад» (0:0) и «Валенсии» (2:0) – он отвечал за левый край защиты.