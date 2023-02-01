«Реал» отказался от услуг Влаховича

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович действительно был заинтересован в трансфере в мадридский «Реал». Тем не менее, «королевский клуб» не нуждается в услугах серба. Об этом сообщает издание Libertad Digital.

Отметим, Влахович в данный момент не уверен, что у него есть будущее в составе «Ювентуса». Нападающий всерьёз рассматривает вариант с переходом в новую команду летом.

«Реал» отказал Влаховичу, так как не считает футболиста подходящим кандидатом на долгосрочную замену Кариму Бензема. В услугах Душана ранее интересовался «Манчестер Юнайтед» из Английской премьер-лиги.