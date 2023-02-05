Мадридский «Реал» с минимальным счётом проиграл «Мальорке»

К предстоящему матчу 20 тура против «Мальорки» мадридский «Реал» подходил в не лучшей физической форме. Победа в перенесённой игре с «Валенсией», которая состоялась тремя днями ранее, забрала много сил. Добавим к этому потери Бензема, Менди, Азара, Куртуа, Васкеса, Милитао, получим смешанный состав «сливочных». Но даже эти одиннадцать парней, которых выставил с первых минут Карло Анчелотти, должны были приносить три очка в игре с десятой командой Ла Лиги.

В девятнадцати очных встречах «Реал» одерживал пятнадцать побед над своим сегодняшним соперником при двух поражениях. Поэтому сложностей для «сливочных» в предстоящей игре возникнуть было не должно. Однако страсти «вспыхнули» с первых минут. Родригес нарушил правила на Винисиусе, мадридцы побежали защищать одного из своих лидеров, но рефери сумел остудить пыл игроков. А ещё через восемь оборотов секундной стрелки был забит первый мяч в нашем поединке. Мурики выиграл верховую борьбу в центре поля, Родригес чуть не потерял игровой снаряд на фланге, но сумел выдать отменную подачу в штрафную площадь «Реала». Начо очень хотел выбить мяч, но рикошетом от него игровой снаряд залетел в ворота Андрея Лунина. В итоге, первый тайм больше и не запомнился опасными или сколь похожими на них моментами. Обилие фолов вылилось в жёлтую карточку для Винисиуса, который уходил на перерыв без забитого гола. Зато он мог бы и не выйти на вторую половину игры, выговаривая арбитру уже после свистка своё мнение о полученном «горчичнике».

Через четверть часа после начала второго тайма Винисиус получил заброс из глубины поля, но так стремился к мячу, что столкнулся с вышедшим из ворот Райковичем. Рефери расценил этот эпизод в пользу мадридского клуба, назначив пенальти. После долгих споров, своего решения арбитр не изменил. Но 11-метровый вызывал споры. Казалось, что правила нарушал как раз Винисиус. Справедливость восторжествовала через минуту, когда Райкович отразил удар «с точки» в исполнении Марко Асенсио. Время «таяло», счёт не менялся, Анчелотти был вынужден выпускать «старую гвардию»: Крооса и Модрича. Добавился к ним и Давид Алаба, который был под вопросом участия в матче из-за небольшого повреждения. «Свежую кровь» бросил и Хавьер Агирре, но счёт на табло сохранялся.

В последние полчаса матча команды заработали в общей сложности шесть жёлтых карточек, но не создали ни одного опасного момента. Не помогли даже восемь добавленных минут. «Реал» неожиданно уезжает из Пальма-де-Мальорки с нулём очков, проигрывая «Мальорке» впервые за восемь лет. «Барселона» получает отличный шанс оторваться на восемь очков от «сливочных».

Константин Лицин