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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» с минимальным счётом проиграл «Мальорке»

05 Февраля 2023 • 17:57 Комментировать (13)
Мальорка
1:0
Реал Мадрид
окончен

К предстоящему матчу 20 тура против «Мальорки» мадридский «Реал» подходил в не лучшей физической форме. Победа в перенесённой игре с «Валенсией», которая состоялась тремя днями ранее, забрала много сил. Добавим к этому потери Бензема, Менди, Азара, Куртуа, Васкеса, Милитао, получим смешанный состав «сливочных». Но даже эти одиннадцать парней, которых выставил с первых минут Карло Анчелотти, должны были приносить три очка в игре с десятой командой Ла Лиги.

Протокол игры  
Мальорка1:0Реал Мадрид
(1:0) Начо Фернандес13'  
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниРаильо АнтониоНастасич МатияМаффео Пабло  87'Коста Хауме  61'Родригес Даниэль 68' (Дьедью Амат ( 68'  72') Баба Иддрису 78' (Санчес Антонио ( 78') Руис Иньиго  80'Мурики ВедатКан-Ин Ли 78' (Батталья Родриго ( 78')
Запасные: Ману МорланесРикельме ЛеонардоГренье КлеманКадевере ТиноАнхель ЛуисГрейф ДоминикПратс АбдонХаджикадунич ДеннисАугустинссон Людвиг
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесКамавинга ЭдуардоВальверде Федерико  64' 64' (Модрич Лука ( 64'  81') Тчуамени Орельен 71' (Алаба Давид ( 71') Себальос Дани  46' 71' (Кроос Тони ( 71') Асенсио Марко 71' (Диас Мариано ( 71'  90') РодригоВинисиус Жуниор  44'
Запасные: Одриосола АльвароКуртуа ТибоЛопес ЛуисВальехо Хесус
05 февраля.

В девятнадцати очных встречах «Реал» одерживал пятнадцать побед над своим сегодняшним соперником при двух поражениях. Поэтому сложностей для «сливочных» в предстоящей игре возникнуть было не должно. Однако страсти «вспыхнули» с первых минут. Родригес нарушил правила на Винисиусе, мадридцы побежали защищать одного из своих лидеров, но рефери сумел остудить пыл игроков. А ещё через восемь оборотов секундной стрелки был забит первый мяч в нашем поединке. Мурики выиграл верховую борьбу в центре поля, Родригес чуть не потерял игровой снаряд на фланге, но сумел выдать отменную подачу в штрафную площадь «Реала». Начо очень хотел выбить мяч, но рикошетом от него игровой снаряд залетел в ворота Андрея Лунина.  В итоге, первый тайм больше и не запомнился опасными или сколь похожими на них моментами. Обилие фолов вылилось в жёлтую карточку для Винисиуса, который уходил на перерыв без забитого гола. Зато он мог бы и не выйти на вторую половину игры, выговаривая арбитру уже после свистка своё мнение о полученном «горчичнике».

Через четверть часа после начала второго тайма Винисиус получил заброс из глубины поля, но так стремился к мячу, что столкнулся с вышедшим из ворот Райковичем. Рефери расценил этот эпизод в пользу мадридского клуба, назначив пенальти. После долгих споров, своего решения арбитр не изменил. Но 11-метровый вызывал споры. Казалось, что правила нарушал как раз Винисиус. Справедливость восторжествовала через минуту, когда Райкович отразил удар  «с точки» в исполнении Марко Асенсио. Время «таяло», счёт не менялся, Анчелотти был вынужден выпускать «старую гвардию»: Крооса и Модрича. Добавился к ним и Давид Алаба, который был под вопросом участия в матче из-за небольшого повреждения. «Свежую кровь» бросил и Хавьер Агирре, но счёт на табло сохранялся.

В последние полчаса матча команды заработали в общей сложности шесть жёлтых карточек, но не создали ни одного опасного момента. Не помогли даже восемь добавленных минут. «Реал» неожиданно уезжает из Пальма-де-Мальорки с нулём очков, проигрывая «Мальорке» впервые за восемь лет. «Барселона» получает отличный шанс оторваться на восемь очков от «сливочных».

Константин Лицин


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка
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Комментарии (13)
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Alex1972
05 Февраля 2023 в 18:09
Натянули конкретно..
Sergey999
05 Февраля 2023 в 18:11
Натягивают тебя ежедневно))) и не по одному разу вухаха..
San13
05 Февраля 2023 в 18:03
Ахахахаха, реал мешки.
NOBODY
05 Февраля 2023 в 18:02
ужасная игра...грязная....кол-во желтых говорит само за себя....у Вини рот не закрывается?
чуть ли не впервые увидели "ярость Анчелотти" ?.....ппц, я и не знал, что он так орать может.....боюсь, что он потерял контроль за раздевалкой.....мысли в игре нету.....а сезон начинался то неплохо - после успешного ЛЛ и ЛЧ, тренировки летом - с прекрасным настроением, улыбками.....а тут - куда все исчезло? все валить на ЧМ зимний - неправильно, тк у большинства команд игроки участвовали.....печально конечно....только к судье апеллируют, руками размахивают, спорят, ругаются.....
Sergey999
05 Февраля 2023 в 18:22
Будем надеятся что Мадрид как обычно проснется к весне)))
pol-black
05 Февраля 2023 в 18:02
островитяне смотрелись лучше сливочных. хорошая игра.
NOBODY
05 Февраля 2023 в 18:03
что те, что другие играли отвратительно.....
pol-black
05 Февраля 2023 в 18:15
хозяева хорошо в контры убегали и в обороне стояли намертво. а воротчик так вообще лучший игрок у них.
NOBODY
05 Февраля 2023 в 18:25
вот именно - стояли...если б еще Реал что-нибудь предложил в атаке - так ноль.....
Sergey999
05 Февраля 2023 в 18:06
Вы уже без пяти минут чемпионы. Реал стух конкретно.
pol-black
05 Февраля 2023 в 18:14
нее, рано пока корону примерять. всякое бывает.
Sergey999
05 Февраля 2023 в 18:21
Если только Барса сама не лажанет.
Sergey999
05 Февраля 2023 в 18:02
Пусть на меня выльют шквал критики но процентов на 99 Барса чемпион!! Удачным при такой игре сезон можно назвать хотя бы при одном мало-мальском трофее. Кубок Короля возьмут если и то хорошо. Игра просто мрак, никакого просвета не наблюдается.
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