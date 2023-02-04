Анчелотти: «Понятия не имею, продлит ли Кроос контракт»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти пока не в курсе, собирается ли полузащитник Тони Кроос продлевать свой контракт с командой. Напомним, в конце сезона немец может стать свободным агентом. Ходили слухи, что футболист даже может объявить о завершении профессиональной карьеры.

«Сейчас я понятия не имею, продлит ли Кроос свой контракт. Тони скоро обсудит этот вопрос с руководством», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Кроос перешёл в «Рела» летом 2014 года из мюнхенской «Баварии» и с тех пор выиграл с командой 4 Лиги чемпионов. Ещё один подобный трофей был на счету у Тони во времена выступлений за «Баварию».