Анчелотти: «Реалу» никого не предлагали купить зимой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что его команде предлагали кого-то купить в январское трансферное окно. Напомним, ранее ходили слухи, что «королевский клуб» отказался от услуг крайнего защитника Жоау Канселу, который в итоге перешёл из «Манчестер Сити» в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

«Реалу» никого не предлагали купить зимой. Слухи о том, что мы отказались от кого-то не соответствуют действительности», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, зимой «Реал» не совершил ни одного трансфера, помимо выкупа своего воспитанника Франа Гарсии. Тем не менее, молодой левый защитник останется в «Райо Вальекано» до конца сезона.