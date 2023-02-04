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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реалу» никого не предлагали купить зимой»

04 Февраля 2023 • 17:05 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
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Через 20 ч. 24 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что его команде предлагали кого-то купить в январское трансферное окно. Напомним, ранее ходили слухи, что «королевский клуб» отказался от услуг крайнего защитника Жоау Канселу, который в итоге перешёл из «Манчестер Сити» в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

«Реалу» никого не предлагали купить зимой. Слухи о том, что мы отказались от кого-то не соответствуют действительности», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, зимой «Реал» не совершил ни одного трансфера, помимо выкупа своего воспитанника Франа Гарсии. Тем не менее, молодой левый защитник останется в «Райо Вальекано» до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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