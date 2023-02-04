Бензема должен вернуться в строй к финалу клубного чемпионата мира

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема с большой долей вероятности пропустит два ближайших матча своей команды. Об этом утверждает в социальных сетях испанских журналист Хорхе Пикон.

Таким образом, Бензема не поможет своей команде в ближайшем туре чемпионата Испании с «Мальоркой». Также француз пропустит полуфинал клубного чемпионата мира, но если «Реал» выйдет в финал, Карим должен вернуться в строй к решающей игре.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема отметился 9 голами и 3 голевыми передачами в испанской Ла Лиге. В октябре француз получил свой первый в карьере «Золотой мяч».