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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема должен вернуться в строй к финалу клубного чемпионата мира

04 Февраля 2023 • 12:21 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
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05.02 16:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема с большой долей вероятности пропустит два ближайших матча своей команды. Об этом утверждает в социальных сетях испанских журналист Хорхе Пикон.

Таким образом, Бензема не поможет своей команде в ближайшем туре чемпионата Испании с «Мальоркой». Также француз пропустит полуфинал клубного чемпионата мира, но если «Реал» выйдет в финал, Карим должен вернуться в строй к решающей игре.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема отметился 9 голами и 3 голевыми передачами в испанской Ла Лиге. В октябре француз получил свой первый в карьере «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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