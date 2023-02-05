«Реал» всего один раз попал в створ в игре с «Мальоркой» - с пенальти

В воскресенье «Реал» огорчил армию своих болельщиков по всему миру. Команда Карло Анчелотти проиграла в гостях у «Мальорки» со счётом 0:1.

За 90 игровых минут футболисты «Реала» только один раз попали в створ при 20 ударах по воротам соперника. Сделал это Марко Асенсио – на исходе часа игрового времени его удар с пенальти отразил голкипер островитян.

По итогам тура отставание «Реала» от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» может вырасти до восьми зачётных баллов. Это случится, если «Барселона» в воскресенье вечером обыграет «Севилью» на своём поле.

Впереди у «Реала» клубный чемпионат мира.