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Миятович: «Если Беллингэм перейдёт в «Реал», то и Модрич останется»

04 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать (1)
Мальорка
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Реал Мадрид
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05.02 16:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович, блиставший в составе клуба в 90-е годы прошлого века, прокомментировал интерес «Реала» к Джуду Беллингему, молодой английской звезде из дортмундской «Боруссии». Он считает, что интерес «Реала» к нему может привести к тому, что и Лука Модрич захочет... остаться в клубе.

- Я думаю, что Модрич примет это как вызов и захочет остаться, чтобы показать кто есть кто. Даже в 38 лет. И даже в 40 лет. Лука - не тот игрок, который просто доволен тем, что играет в «Реале». Он поднимает планку и создает проблемы тем, кто считает, что сможет заменить его, - цитирует слова бывшего футболиста Cadena Ser. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Предраг Миятович Джуд Беллингем
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
04 Февраля 2023 в 00:59
Модрича нужно оставлять в любом случае. он все еще в порядке, как это ни странно. пусть даже будет проводить немного меньше матчей, но его опыт неоценим. даже просто тренируясь рядом с ним, молодые хавбеки будут расти и развиваться.
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