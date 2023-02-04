Миятович: «Если Беллингэм перейдёт в «Реал», то и Модрич останется»

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович, блиставший в составе клуба в 90-е годы прошлого века, прокомментировал интерес «Реала» к Джуду Беллингему, молодой английской звезде из дортмундской «Боруссии». Он считает, что интерес «Реала» к нему может привести к тому, что и Лука Модрич захочет... остаться в клубе.

- Я думаю, что Модрич примет это как вызов и захочет остаться, чтобы показать кто есть кто. Даже в 38 лет. И даже в 40 лет. Лука - не тот игрок, который просто доволен тем, что играет в «Реале». Он поднимает планку и создает проблемы тем, кто считает, что сможет заменить его, - цитирует слова бывшего футболиста Cadena Ser.