Бензема и Милитао могут пропустить клубный чемпионат мира

Мадридский «Реал» может лишиться сразу двух ключевых игроков на клубном чемпионате мира. По информации от Diario AS, нападающий Карим Бензема и центральный защитник Эдер Милитао могут пропустить турнир.

Напомним, Милитао ещё не восстановился от своей травмы, тогда как Бензема только вчера получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Валенсией». Клубный чемпионат мира стартует для «Реала» в среду 8 февраля. «Королевский клуб» начнёт выступать на соревновании со стадии полуфинала, но имя соперника пока неизвестно.

В последний раз мадридский «Реал» побеждал на клубном чемпионате мира в 2019 году.