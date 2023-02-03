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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема и Милитао могут пропустить клубный чемпионат мира

03 Февраля 2023 • 14:14 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
1 5.00 X 3.60 2 1.73
05.02 16:00

Мадридский «Реал» может лишиться сразу двух ключевых игроков на клубном чемпионате мира. По информации от Diario AS, нападающий Карим Бензема и центральный защитник Эдер Милитао могут пропустить турнир.

Напомним, Милитао ещё не восстановился от своей травмы, тогда как Бензема только вчера получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Валенсией». Клубный чемпионат мира стартует для «Реала» в среду 8 февраля. «Королевский клуб» начнёт выступать на соревновании со стадии полуфинала, но имя соперника пока неизвестно.

В последний раз мадридский «Реал» побеждал на клубном чемпионате мира в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Эдер Милитао
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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