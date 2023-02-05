Анчелотти объяснил, почему Кроос и Модрич не сыграли против «Мальорки» с первых минут

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича.

Хорват появился на поле лишь на 64-й минуте матча против «Мальорки», заменив Федерико Вальверде, а немец вышел вместо Орельена Тчуамени ещё позже – на 71-й. «Сливочные» потерпели поражение с минимальным счётом.

«Мне пришлось прибегнуть к ротации. Я не мог задействовать Крооса и Модрича с первых минут, потому что они неважно чувствовали себя после прошлого матча с «Валенсией». Я не хотел рисковать их здоровьем», – поведал в послематчевом интервью Movistar итальянский наставник «Реала».