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Анчелотти объяснил, почему Кроос и Модрич не сыграли против «Мальорки» с первых минут

05 Февраля 2023 • 21:25 Комментировать
Мальорка
1:0
Реал Мадрид
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича.

Хорват появился на поле лишь на 64-й минуте матча против «Мальорки», заменив Федерико Вальверде, а немец вышел вместо Орельена Тчуамени ещё позже – на 71-й. «Сливочные» потерпели поражение с минимальным счётом.

«Мне пришлось прибегнуть к ротации. Я не мог задействовать Крооса и Модрича с первых минут, потому что они неважно чувствовали себя после прошлого матча с «Валенсией». Я не хотел рисковать их здоровьем», – поведал в послематчевом интервью Movistar итальянский наставник «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Карло Анчелотти Лука Модрич Тони Кроос
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