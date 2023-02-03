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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Камавинге не нравится играть на позиции левого защитника»

03 Февраля 2023 • 10:56 Комментировать (1)
Мальорка
...
Реал Мадрид
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05.02 16:00

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру опорного полузащитника Эдуардо Камавинги на левом фланге обороны. Напомним, две единственные опции «королевского клуба» на эту позицию в данный момент недоступны: Ферлан Менди и Давид Алаба продолжают залечивать свои травмы.

«Камавинге не нравится играть на позиции левого защитника, зато я доволен», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» вчера обыграл «Валенсию» на «Сантьяго Бернабеу». Отставание «королевского клуба» от первого места в чемпионате Испании составляет 5 очков.

Камавинга ранее провёл пару матчей на позиции левого защитника в сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
03 Февраля 2023 в 11:01
да нормально он сыграл вчера...пусть привыкает!!!
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