Анчелотти: «Камавинге не нравится играть на позиции левого защитника»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру опорного полузащитника Эдуардо Камавинги на левом фланге обороны. Напомним, две единственные опции «королевского клуба» на эту позицию в данный момент недоступны: Ферлан Менди и Давид Алаба продолжают залечивать свои травмы.

«Камавинге не нравится играть на позиции левого защитника, зато я доволен», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» вчера обыграл «Валенсию» на «Сантьяго Бернабеу». Отставание «королевского клуба» от первого места в чемпионате Испании составляет 5 очков.

Камавинга ранее провёл пару матчей на позиции левого защитника в сборной Франции.