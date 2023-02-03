Лунин может покинуть «Реал» по решению Анчелотти

В мадридском «Реале» в очередной раз может смениться резервный голкипер. С 2019 года с перерывами сменщиком Тибо Куртуа считается Андрей Лунин, который до этого играл в луганской «Заре». Украинец почти не имеет игровой практики и время от времени уходил в аренду в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

В текущем сезоне Лунин заменял Куртуа в семи матчах, в которых пропустил четыре гола и трижды уходил с поля «сухим». Наставник мадридцев Карло Анчелотти считает, что Лунин недостаточно хорошо прогрессирует, и просит руководство «Реала» подыскать другого голкипера на роль второго голкипера «Реала». Об этом сообщает «Плеймейкер».

Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года, его трансферная стоимость оценена в 4 млн евро.