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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин может покинуть «Реал» по решению Анчелотти

03 Февраля 2023 • 19:02 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
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05.02 16:00

В мадридском «Реале» в очередной раз может смениться резервный голкипер. С 2019 года с перерывами сменщиком Тибо Куртуа считается Андрей Лунин, который до этого играл в луганской «Заре». Украинец почти не имеет игровой практики и время от времени уходил в аренду в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

В текущем сезоне Лунин заменял Куртуа в семи матчах, в которых пропустил четыре гола и трижды уходил с поля «сухим». Наставник мадридцев Карло Анчелотти считает, что Лунин недостаточно хорошо прогрессирует, и просит руководство «Реала» подыскать другого голкипера на роль второго голкипера «Реала». Об этом сообщает «Плеймейкер».

Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года, его трансферная стоимость оценена в 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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