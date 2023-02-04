Анчелотти: «Винисиус — отличный футболист, молодёжи нравятся такие игроки»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде Винисиусе Жуниоре накануне игры Ла Лиги против «Мальорки».

«Винисиус — отличный футболист. Молодёжи нравятся такие футболисты. У моих четверых внуков футболки с его именем, а не с каким-нибудь другим. Он будет готовиться к предстоящей игре в обычном режиме», — цитирует итальянского специалиста Mundo Deportivo. Анчелотти также отметил, что Винисиусу не нужно давать игровые установки.

Напомним, что встреча испанского чемпионата между «Реалом» и «Мальоркой» пройдёт на стадионе «Иберостар» завтра, 5 февраля. Стартовый свисток назначен на 16:00 по московскому времени.