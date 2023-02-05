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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» работает только над одним дорогостоящим трансфером

05 Февраля 2023 • 01:34 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
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Через 14 ч. 5 мин.

«Реал» планирует совершить лишь одно громкое приобретение в летнее трансферное окно.

Мадридский гранд связывают со множеством звёздных футболистов, однако в настоящий момент клуб нацелен только на одного дорогостоящего игрока – Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает Relevo. Руководство «сливочных» настроено оптимистично и уверено в своих силах в борьбе за 19-летнего полузащитника. Отмечается также, что у клуба нет альтернативных вариантов на случай неудачи в переговорах по англичанину.

Конкуренцию «Реалу» в борьбу за Джуда Беллингема намерены составить «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие гранды Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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