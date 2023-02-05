«Реал» работает только над одним дорогостоящим трансфером

«Реал» планирует совершить лишь одно громкое приобретение в летнее трансферное окно.

Мадридский гранд связывают со множеством звёздных футболистов, однако в настоящий момент клуб нацелен только на одного дорогостоящего игрока – Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает Relevo. Руководство «сливочных» настроено оптимистично и уверено в своих силах в борьбе за 19-летнего полузащитника. Отмечается также, что у клуба нет альтернативных вариантов на случай неудачи в переговорах по англичанину.

Конкуренцию «Реалу» в борьбу за Джуда Беллингема намерены составить «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие гранды Премьер-лиги.