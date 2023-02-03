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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос: «Мне ещё многому предстоит научиться у Крооса и Модрича»

03 Февраля 2023 • 13:00 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
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05.02 16:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос поделился эмоциями после своего третьего подряд матча в стартовом составе «королевского клуба». Напомним, вчера Дани помог команде одержать победу над «Валенсией» в чемпионате Испании на «Сантьяго Бернабеу».

«Я очень рад провести три матча подряд в стартовом составе. Но при этом я понимаю, что мне ещё многому предстоит научиться у Крооса и Модрича», – заявил Себальос на интервью после матча с «Валенсией».

В нынешнем сезоне Себальос отметился одной результативной передачей в чемпионате Испании. В конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Дани Себальос
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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