Себальос: «Мне ещё многому предстоит научиться у Крооса и Модрича»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос поделился эмоциями после своего третьего подряд матча в стартовом составе «королевского клуба». Напомним, вчера Дани помог команде одержать победу над «Валенсией» в чемпионате Испании на «Сантьяго Бернабеу».

«Я очень рад провести три матча подряд в стартовом составе. Но при этом я понимаю, что мне ещё многому предстоит научиться у Крооса и Модрича», – заявил Себальос на интервью после матча с «Валенсией».

В нынешнем сезоне Себальос отметился одной результативной передачей в чемпионате Испании. В конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».