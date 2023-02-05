Лунин заменил Куртуа в матче «Реала» и «Мальорки», бельгиец травмировался на разминке

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин заменил в стартовом составе «сливочных» на гостевой матч с «Мальоркой» Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение во время предматчевой разминки.

В текущем сезоне у 23-летнего Лунина набралось уже семь матчей за «королевский клуб» во всех турнирах, в них он пропустил всего лишь четыре раза. В четырёх играх украинец отстоял на ноль.

Поединок «Мальорки» и мадридского «Реала» стартовал несколько минут назад, пока на табло нули. Следите за самыми интересными событиями встречи в текстовой трансляции на портале Liveresult. Мадридский клуб в турнирной таблице идёт на втором месте, «Мальорка» - десятая.