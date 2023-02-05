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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин заменил Куртуа в матче «Реала» и «Мальорки», бельгиец травмировался на разминке

05 Февраля 2023 • 16:11 Комментировать
Мальорка
1:0
Реал Мадрид
1 5.30 X 3.50 2 1.75
перерыв

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин заменил в стартовом составе «сливочных» на гостевой матч с «Мальоркой» Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение во время предматчевой разминки.

В текущем сезоне у 23-летнего Лунина набралось уже семь матчей за «королевский клуб» во всех турнирах, в них он пропустил всего лишь четыре раза. В четырёх играх украинец отстоял на ноль.

Поединок «Мальорки» и мадридского «Реала» стартовал несколько минут назад, пока на табло нули. Следите за самыми интересными событиями встречи в текстовой трансляции на портале Liveresult. Мадридский клуб в турнирной таблице идёт на втором месте, «Мальорка» - десятая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Тибо Куртуа Андрей Лунин
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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Мальорка Мальорка
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
0
5.00 3.85 1.73
Видео
05.02.23 в 18:15
Жирона Жирона
Валенсия Валенсия
2.55 3.25 2.90
Видео
05.02.23 в 20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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1.46 4.50 7.60
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1.32 5.60 9.40
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