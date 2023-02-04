Стало известно, насколько серьёзна новая травма Азара

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар снова выбыл из строя из-за травмы.

Недавно пресс-служба «сливочных» официально сообщила о том, что медицинское обследование выявило у 32-летнего футболиста повреждение левого колена, в связи с которым бельгиец не будет доступен для участия в ближайших матчах. Согласно сведениям издания Marca, Азар выбыл минимум на две недели.

В нынешнем сезоне на счету игрока всего семь появлений на поле во всех турнирах в составе «Реала». Контракт Азара рассчитан до лета 2024 года, однако клуб, по слухам, может расстаться с ним уже по окончании текущей кампании.