«Реал» определил три главные трансферные цели на лето

Мадридский «Реал» следующим летом хотел пополнить свои ряды сразу тремя футболистами. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, «королевский клуб» хочет усилиться полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом и нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

По сведениям источника, «Реал» готовится значительно обновиться свой состав следующим летом. Проблема состоит в том, что за всех перечисленных игроков команде, возможно, придётся выложить до 300 миллионов евро.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Реал» вернул за 5 миллионов евро своего воспитанника Франа Гарсию, который до конца сезона останется в «Райо Вальекано» на правах аренды.