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«Реал» определил три главные трансферные цели на лето

04 Февраля 2023 • 14:53 Комментировать (2)
Кёльн
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 31 мин.

Мадридский «Реал» следующим летом хотел пополнить свои ряды сразу тремя футболистами. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, «королевский клуб» хочет усилиться полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом и нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

По сведениям источника, «Реал» готовится значительно обновиться свой состав следующим летом. Проблема состоит в том, что за всех перечисленных игроков команде, возможно, придётся выложить до 300 миллионов евро.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Реал» вернул за 5 миллионов евро своего воспитанника Франа Гарсию, который до конца сезона останется в «Райо Вальекано» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Душан Влахович Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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КЁЛЬН РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (2)
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andi
04 Февраля 2023 в 15:50
Влахович это не нап для РЕАЛА.
NOBODY
04 Февраля 2023 в 15:33
удивительные новости, просто удивительные...сначала Реал хочет купить, след новость - передумал, потом опять решил купить, потом - не может по какой-то причине....
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