​Без Бензема: «Реал» назвал состав на матч с «Мальоркой»

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Мальорки». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени, Себальос, Асенсио, Вальверде, Родриго, Винисинус Жуниор.

Форвард Карим Бензема пропускает матч «Реала» из-за травмы. Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич начинают игру на скамейке для запасных.

Матч между «Мальоркой» и «Реалом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.