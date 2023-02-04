Анчелотти: «Бензема должен завершить карьеру в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем нападающего Карима Бензема.

Контракт 35-летнего француза истекает после завершения сезона, но клуб, как считается, заинтересован в продолжении сотрудничества с обладателем «Золотого мяча».

«Будущее Бензема? Карим – легенда «Реала», а легенды клуба, как я уже говорил, должны выступать здесь вплоть до завершения игровой карьеры», – заявил итальянский наставник на пресс-конференции в преддверии матча с «Мальоркой», в котором, к слову, Бензема не сыграет из-за травмы.

В активе звёздного форварда 13 забитых мячей в 21 встрече в нынешней кампании во всех турнирах.