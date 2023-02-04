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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бензема должен завершить карьеру в «Реале»

04 Февраля 2023 • 22:16 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
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Через 16 ч. 9 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем нападающего Карима Бензема.

Контракт 35-летнего француза истекает после завершения сезона, но клуб, как считается, заинтересован в продолжении сотрудничества с обладателем «Золотого мяча».

«Будущее Бензема? Карим – легенда «Реала», а легенды клуба, как я уже говорил, должны выступать здесь вплоть до завершения игровой карьеры», – заявил итальянский наставник на пресс-конференции в преддверии матча с «Мальоркой», в котором, к слову, Бензема не сыграет из-за травмы.

В активе звёздного форварда 13 забитых мячей в 21 встрече в нынешней кампании во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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