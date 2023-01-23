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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио требует от «Реала» больше денег и игровых минут

23 Января 2023 • 10:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
26.01 23:00

Стали известны условия, которые выдвигает полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в переговорах с руководством по новому контракту. Напомним, действующее соглашение 27-летнего хавбека заканчивается в конце сезона.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Асенсио требует от «королевского клуба» более важную роль и больше игровых минут. Кроме всего прочего, испанец также хочет, чтобы руководство повысило ему зарплату. В данный момент Марко зарабатывает почти 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Асенсио записал на свой счёт гол и три результативные передачи в чемпионате Испании. В услугах футболиста ранее проявлял интерес чемпион Италии «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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