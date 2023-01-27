«Реал» за 120 минут сломил «Атлетико» и прорвался в полуфинал Кубка Испании

«Реал» сыграл против «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании.

Четвертьфинал Кубка Испании подарил нам афишу, бывавшую и в финале Лиги чемпионов, и в матче за Суперкубок Европы. Мадридское дерби – «Реал» против «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу», ради такой вывески можно выставить весь цвет мирового футбола, даже несмотря на стадии (всего 1/4 финала Кубка Испании). Модрич, Кросс, Камавинга, Вальверде, Винисиус и Бензема работали в атаке «Реала». Коке, Лемар, Де Пауль, Корреа, Мората и Гризманн – отвечали за голы «Атлетико».

Начали команды с разведки. Первые 10 минут остались за «матрасниками», атаковавшими чаще, вторые 10 минут – за «сливочными», даже прижавшими соперника к воротам. Вот только именно на исходе этой второй десятиминутки случился гол в ворота как раз Тибо Куртуа. Коке из центральной зоны шикарно забросил на фланг, Молина в касание прострелил, а Альваро Мората ударом с метра поразил пустой угол – 0:1.

Подключение Молины зевнул Винисиус, которого как раз на 20-й минуте поддержали болельщики. А поддержать соотечественника делом должен был Эдер Милитао, упустивший самый реальный момент «Реала» в первом тайме. Кроос со стандарта подал на дальний край вратарской площади, и бразильский защитник должен был головой вносить мяч в сетку с метра, но вместо этого отправил пробил куда-то в сторону. Смутил Эдера рикошет от Мораты, но такие моменты нужно реализовывать.

Особенно в матчах против «Атлетико». Неплохо так закрылись «матрасники», стряхнув пыль с конспектов Диего Симеоне. Практически без моментов протекала игра, без особых проблем «матрасники» сушили нужный счёт. Вот только сил на концовку матча не хватило. В последней трети основного времени давление «Реала» стало слишком серьёзным. Ян Облак тащил удары Бензема, а Савич блокировал добивания Винисиуса, но вечно так продолжаться не могло.

На 79-й минуте Модрич запустил в забег Родриго, а тот сначала ушёл от Витселя, потом легко обыграл Эрмосо, вошёл в штрафную площадь и классно пробил в ближний угол – 1:1. «Реал» перевёл матч в овертайм, но перед финальным свистком пережил пару неприятных моментов. Гризманн с пары метров умудрился не попасть в створ (хотя всё равно был в офсайде), а с неприятным ударом Депая справился Тибо Куртуа.

Микронатиск «Атлетико» сдержали «сливочные» и дополнительное время начали с позиции силы. Ещё Савич умудрился за две минуты собрать красную карточку (неспортивное поведение + фол на Камавинге), и оставил свою команду в меньшинстве. Тут-то «матрасники» дрогнули. Массированную атаку правым флангом провёл «Реал», после серии передач Марко Асенсио наконец прострелил, Винисиус по мячу не попал, зато дальний угол замкнул Карим Бензема, пробивший очень аккуратно – 2:1.

На последние десять минут команды вновь поменялись ролями. «Реал» решил сыграть в «Атлетико», а «матрасники» давили. Момент футболисты Симеоне создали: Молина подал в гущу игроков, отскок на правый углу вратарской достался Депаю, но тот ковырнул мяч точно в руки Куртуа. Большего «Атлетико» не придумал, покинув розыгрыш Кубка Испании, а вот Винисиус на последних секундах убежал со своей половины поля, сместился к 11-метровой отметке и установил окончательный счёт – 3:1. Мадридский «Реал» шагнул в полуфинал.