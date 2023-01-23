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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» продлил контракт с Барриосом

23 Января 2023 • 16:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
26.01 23:00

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с 19-летним полузащитником Пабло Барриосом.

Новое соглашение молодого хавбека с «матрасниками» рассчитано до лета 2028 года. Кроме того, в контракте Барриоса прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Барриос провёл за основную команду «Атлетико» восемь матчей и забил два гола.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «матрасники» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч «Атлетико» проведёт 26 января против «Реала» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Атлетико Мадрид Пабло Барриос
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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