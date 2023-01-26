Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

​«Реал» отреагировал на поступок фанатов «Атлетико»

26 Января 2023 • 19:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.00 X 3.65 2 4.00
Через 2 ч. 10 мин.

В Испании обсуждают поступок фанатов «Атлетико». В преддверии кубкового матча против «Реала» они решили поиздеваться над форвардом «сливочных» Винисиусом Жуниором. На одном из мостов был вывешен манекен в футболке бразильского нападающего. «Сливочные» отреагировали на этот поступок.

«Реал» благодарит всех, кто поддержал Винисиуса после отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти. Мы решительно осуждаем события, нарушающие права и достоинства людей, которые не имеют ничего общего с ценностями футбола и спорта. «Реал» уверен, что все участники этого гнусного акта понесут ответственность», - говорится в сообщении.

Четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.01.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.75
Видео
26.01.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.80 3.75 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Января
19:44 · Испания. Кубок
​«Реал» отреагировал на поступок фанатов «Атлетико»
19:33 · Испания. Кубок
​Фанаты «Атлетико» жёстко поиздевались над Винисиусом
15:40 · Испания. Кубок
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на проход «Реала» в 1/2 финала Кубка Испании после матча с «Атлетико»
07:10 · Испания. Кубок
Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»
06:57 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада» высказался о поражении от «Барселоны»
05:52 · Испания. Кубок
Хави рассказал, что ему не нравится в игре «Барселоны»
02:14 · Испания. Кубок
Хави: «Дембеле поверил в себя и осознал, что является одним из лучших вингеров в мире»
02:02 · Испания. Кубок
Хави прокомментировал выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании
01:50 · Испания. Кубок
«Барселона» стала первой командой, достигшей отметки в 1500 голов в Кубке Испании
01:17 · Испания. Кубок
Араухо поделился секретом успеха Дембеле при Хави
00:52 · Испания. Кубок
Анчелотти просит «госзащиту» для Винисиуса 2
25 Января
23:59 · Испания. Кубок
В последний раз «Реал Сосьедад» выбивал «Барселону» из Кубка Испании в 1980 году
23:38 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» побеждает уже в девяти матчах кряду
22:50 · Испания. Кубок
«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад»
22:30 · Испания. Кубок
«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем