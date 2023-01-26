​«Реал» отреагировал на поступок фанатов «Атлетико»

В Испании обсуждают поступок фанатов «Атлетико». В преддверии кубкового матча против «Реала» они решили поиздеваться над форвардом «сливочных» Винисиусом Жуниором. На одном из мостов был вывешен манекен в футболке бразильского нападающего. «Сливочные» отреагировали на этот поступок.

«Реал» благодарит всех, кто поддержал Винисиуса после отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти. Мы решительно осуждаем события, нарушающие права и достоинства людей, которые не имеют ничего общего с ценностями футбола и спорта. «Реал» уверен, что все участники этого гнусного акта понесут ответственность», - говорится в сообщении.

Четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.