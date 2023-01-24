Модрич отверг предложение «Аль-Насра»

Один из лучших полузащитников мира Лука Модрич отверг предложение клуба «Аль-Наср», пишет портал 24Sata. Сообщается, что хорват не планирует покидать стан «сливочных» и намерен завершить свою богатую трофеями игровую карьеру в мадридском клубе.

Напомним, ранее в сети появилась новость, что саудовский «Аль-Наср» предложил Луке Модричу контракт на два с половиной года и суммарной зарплатой в 100 млн евро.

В начале 2023 года «Аль-Наср» официально подписал бывшего одноклубника Модрича – Криштиану Роналду. Также сообщается об интересе «Аль-Насра» к другим известным игрокам – Эдену Азару, Пепе, Марко Ройсу.