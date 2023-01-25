Начо чувствует, что «Реал» его предал

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес обижен на руководство «королевского клуба». По информации от издания Diario AS, испанец считает, что команда его предала.

Причина обиды возникла из-за того, что «сливочные» в течение года подписали свободными агентами двух центральных защитников – Антонио Рюдигера и Давида Алабу. После более чем 11 лет игры за «королевский клуб», Начо рассчитывал, что его вознаградят значимой ролью в команде, но руководство решило пойти другим путём.

Действующий контракт Начо с «Реалом» истекает в конце сезона. Продлит ли футболист своё соглашение с командой – ещё большой вопрос.