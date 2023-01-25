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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо чувствует, что «Реал» его предал

25 Января 2023 • 11:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.90 X 3.60 2 4.05
26.01 23:00

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес обижен на руководство «королевского клуба». По информации от издания Diario AS, испанец считает, что команда его предала.

Причина обиды возникла из-за того, что «сливочные» в течение года подписали свободными агентами двух центральных защитников – Антонио Рюдигера и Давида Алабу. После более чем 11 лет игры за «королевский клуб», Начо рассчитывал, что его вознаградят значимой ролью в команде, но руководство решило пойти другим путём.

Действующий контракт Начо с «Реалом» истекает в конце сезона. Продлит ли футболист своё соглашение с командой – ещё большой вопрос.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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