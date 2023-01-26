Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Анчелотти просит «госзащиту» для Винисиуса

26 Января 2023 • 00:52 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.92 X 3.60 2 4.05
Через 21 ч. 45 мин.

Близится четвертьфинал Кубка Испании, в котором мадридский «Реала» сразится с земляками из «Атлетико», и Карло Анчелотти, наставник «сливочных», требует особых мер протекции по отношению к Винисиусу. Бразильский футболист «страдает» сразу по двум направлениям - это, во-первых, расистские выпады, а во-вторых, его постоянно провоцируют защитники, и порой им удается выбить его из колеи.

- Футбол нуждается в нем, это невероятный талант, и мы должны оберегать его как в физическом, так и в ментальном плане. Он очень мотивирован, он не жалуется, он старается не обращать внимания на провокации, а я всегда прошу его обращаться сперва ко мне, а потом к арбитрам, - цитирует слова Анчелотти derbyderbyderby.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
26 Января 2023 в 00:59
постоянный нытик и провокатор! вот кто ваш винипух!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
0
1.69 4.00 5.00
Видео
59 мин
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
0
0
2.33 3.25 3.30
Видео
26.01.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.75
Видео
26.01.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.80 3.75 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Января
00:52 · Испания. Кубок
Анчелотти просит «госзащиту» для Винисиуса 1
25 Января
23:59 · Испания. Кубок
В последний раз «Реал Сосьедад» выбивал «Барселону» из Кубка Испании в 1980 году
23:38 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» побеждает уже в девяти матчах кряду
22:50 · Испания. Кубок
«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад»
22:30 · Испания. Кубок
«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:20 · Испания. Кубок
Симеоне: «Я очень хотел бы встретиться с Анчелотти»
15:06 · Испания. Кубок
​«Реал» - «Атлетико»: прогноз на матч Кубка Испании – 26 января 2023
13:09 · Испания. Кубок
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Реала Сосьедад» «Барселоне» в Кубке Испании
01:11 · Испания. Кубок
Хави: «Барселона» надеется выиграть ещё три трофея в этом сезоне»
24 Января
20:41 · Испания. Кубок
​«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка Испании – 25 января 2023
22 Января
08:55 · Испания. Кубок
Анчелотти — о матче с «Атлетико» в Кубке Испании: «Я не знаю, повезло нам или нет»
20 Января
18:03 · Испания. Кубок
​«Реал» и «Атлетико» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании – результаты жеребьёвки
12:55 · Испания. Кубок
Хави дал оценку игре Фати
11:24 · Испания. Кубок
Тчуамени принёс извинения «Реалу» и болельщикам за свой поступок
08:52 · Испания. Кубок
Асенсио прокомментировал выход «Реала» в 1/4 финала Кубка Испании
Все новости
Рекомендуем