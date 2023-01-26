Анчелотти просит «госзащиту» для Винисиуса

Близится четвертьфинал Кубка Испании, в котором мадридский «Реала» сразится с земляками из «Атлетико», и Карло Анчелотти, наставник «сливочных», требует особых мер протекции по отношению к Винисиусу. Бразильский футболист «страдает» сразу по двум направлениям - это, во-первых, расистские выпады, а во-вторых, его постоянно провоцируют защитники, и порой им удается выбить его из колеи.

- Футбол нуждается в нем, это невероятный талант, и мы должны оберегать его как в физическом, так и в ментальном плане. Он очень мотивирован, он не жалуется, он старается не обращать внимания на провокации, а я всегда прошу его обращаться сперва ко мне, а потом к арбитрам, - цитирует слова Анчелотти derbyderbyderby.it.