Анчелотти: «Тчуамени неудобно играть в паре с ещё одним оборонительным полузащитником»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил функционал полузащитника Орельена Тчуамени. Напомним, француз в данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.

«Тчуамени неудобно играть в одной схеме с ещё одним оборонительным полузащитником. Камавинга в этом плане совсем другой, он может адаптироваться», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В завтрашнем четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетико» в основном составе «Реала» должен выйти Камавинга. Вместе с ним в полузащите сыграют Тони Кроос и Лука Модрич. Тчуамени пока не готов играть все 90 минут.