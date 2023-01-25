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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Тчуамени неудобно играть в паре с ещё одним оборонительным полузащитником»

25 Января 2023 • 16:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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26.01 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил функционал полузащитника Орельена Тчуамени. Напомним, француз в данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.

«Тчуамени неудобно играть в одной схеме с ещё одним оборонительным полузащитником. Камавинга в этом плане совсем другой, он может адаптироваться», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В завтрашнем четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетико» в основном составе «Реала» должен выйти Камавинга. Вместе с ним в полузащите сыграют Тони Кроос и Лука Модрич. Тчуамени пока не готов играть все 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга Орельен Тчуамени
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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