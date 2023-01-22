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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, что думает о возможном приходе Карраско в «Барселону»

22 Января 2023 • 02:14 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
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Через 17 ч. 16 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о вероятном подписании Янника Карраско из «Атлетико».

Как известно, каталонский клуб имеет льготную опцию покупки бельгийского вингера, которая может быть активирована по желанию «Барселоны». Данная возможность была согласована с «Атлетико» как часть сделки по продаже Мемфиса Депая.

«Клуб договорился об опции покупки Карраско. Посмотрим, воспользуемся ли мы ею летом. Всё будет зависеть от множество факторов, включая то, как мы проведём оставшуюся часть нынешнего сезона и каким будет наше положение. Мы всегда ищем способы усилить состав, но правила лиги усложняют ситуацию», – сказал на пресс-конференции Хави.

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Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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