Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году

Бывший баскский полузащитник сборной Испании, а также мадридского «Реала» Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту рулевого «сливочных» в 2024 году. Об этом пишет издание Sport.es.

Отмечается, что Алонсо хорошо знает клуб – его структуру, требования, а также внутреннюю философию. Поэтому вероятность его возвращения предельно высока.

Если Анчелотти покинет «Реал» в год окончания контракта и не продлит соглашение по какой-то причине, то Алонсо может прийти ему на смену.

Напомним, сейчас 41-летний Хаби Алонсо уже начал тренерскую карьеру и руководит леверкузенским «Байером» в Бундеслиге. За мадридский клуб Алонсо выступал с 2009 по 2014 год.