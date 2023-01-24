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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году

24 Января 2023 • 23:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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26.01 23:00

Бывший баскский полузащитник сборной Испании, а также мадридского «Реала» Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту рулевого «сливочных» в 2024 году. Об этом пишет издание Sport.es.

Отмечается, что Алонсо хорошо знает клуб – его структуру, требования, а также внутреннюю философию. Поэтому вероятность его возвращения предельно высока.

Если Анчелотти покинет «Реал» в год окончания контракта и не продлит соглашение по какой-то причине, то Алонсо может прийти ему на смену.

Напомним, сейчас 41-летний Хаби Алонсо уже начал тренерскую карьеру и руководит леверкузенским «Байером» в Бундеслиге. За мадридский клуб Алонсо выступал с 2009 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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