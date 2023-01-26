Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»

26 Января 2023 • 07:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.92 X 3.60 2 4.05
Через 14 ч. 46 мин.

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» в Кубке Испании.

«В этой паре стоит ждать равной борьбы и у сторон примерно одинаковые шансы на победу. Оба коллектива находятся в хорошем тонусе. Схватка не выявит победителя в основное время», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Мадридское дерби состоится в четверг, 26 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, а «Атлетико» идет на четвертой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
2
1
Видео
26.01.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.75
Видео
26.01.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.80 3.75 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Января
07:10 · Испания. Кубок
Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»
06:57 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада» высказался о поражении от «Барселоны»
05:52 · Испания. Кубок
Хави рассказал, что ему не нравится в игре «Барселоны»
02:14 · Испания. Кубок
Хави: «Дембеле поверил в себя и осознал, что является одним из лучших вингеров в мире»
02:02 · Испания. Кубок
Хави прокомментировал выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании
01:50 · Испания. Кубок
«Барселона» стала первой командой, достигшей отметки в 1500 голов в Кубке Испании
01:17 · Испания. Кубок
Араухо поделился секретом успеха Дембеле при Хави
00:52 · Испания. Кубок
Анчелотти просит «госзащиту» для Винисиуса 1
25 Января
23:59 · Испания. Кубок
В последний раз «Реал Сосьедад» выбивал «Барселону» из Кубка Испании в 1980 году
23:38 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» побеждает уже в девяти матчах кряду
22:50 · Испания. Кубок
«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад»
22:30 · Испания. Кубок
«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:20 · Испания. Кубок
Симеоне: «Я очень хотел бы встретиться с Анчелотти»
15:06 · Испания. Кубок
​«Реал» - «Атлетико»: прогноз на матч Кубка Испании – 26 января 2023
13:09 · Испания. Кубок
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Реала Сосьедад» «Барселоне» в Кубке Испании
Все новости
Рекомендуем