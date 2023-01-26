Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» в Кубке Испании.

«В этой паре стоит ждать равной борьбы и у сторон примерно одинаковые шансы на победу. Оба коллектива находятся в хорошем тонусе. Схватка не выявит победителя в основное время», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Мадридское дерби состоится в четверг, 26 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, а «Атлетико» идет на четвертой строчке.