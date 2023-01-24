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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предложил Асенсио долгосрочный контракт

24 Января 2023 • 20:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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26.01 23:00

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио получил от клуба предложение по новому контракту.

Как известно, 27-летний футболист хочет продолжать выступать за «сливочных», но рассчитывает на улучшенные финансовые условия и важную роль в команде. Согласно сведениям Marca, руководство «Реала» уже предложило Асенсио договор, рассчитанный до лета 2027 года. Игрок доволен длительностью контракта, однако по-прежнему не удовлетворён предложенной зарплатой.

Действующее соглашение Марко Асенсио с «Реалом» истекает через полгода. По слухам, «Барселона» готова подписать его летом в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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