Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман рад, что Депай перешёл в «Атлетико»

23 Января 2023 • 20:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
26.01 23:00

Нидерландский специалист Рональд Куман прокомментировал недавний трансфер лидера сборной Нидерландов Мемфиса Депая из «Барселоны» в мадридский «Атлетико», о переходе стало известно на прошлой неделе.

«Мне очень нравится этот трансфер, Мемфиса не устраивала роль в «Барселоне», там ему было некомфортно, но теперь у него снова будет достаточно игрового времени и он сможет достичь своей лучшей формы», - цитирует тренера Mundo Deportivo.

Кстати, сегодня стало известно, что Куман вернулся в сборную Нидерландов в качестве главного тренера, контракт подписан до окончания чемпионата мира 2026 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Рональд Куман Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.01.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Альмерия Альмерия
1.57 4.40 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
20:43 · Испания. Ла Лига
Куман рад, что Депай перешёл в «Атлетико»
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» согласился отдать Айосе Переса в аренду «Бетису»
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Боруссия» борются за испанского защитника
17:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сделал необычный подарок болельщику 1
17:28 · Испания. Ла Лига
​Себальос настроен заработать новый контракт в «Реале»
16:55 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген - о победе «Барселоны»: «Золотые три очка»
16:52 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» продлил контракт с Барриосом
16:48 · Испания. Ла Лига
Бутрагеньо рассказал о роли Бензема в «Реале»
16:41 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по трансферу Деста
16:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может усилиться игроком «Реала»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Сперцян интересен полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
15:48 · Англия. Премьер-лига
Данджума хочет гарантий от руководства «Эвертона», что новым тренером команды станет не Мойес
15:31 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании
14:45 · Испания. Ла Лига
Хави извинился после своих слов в поддержку Дани Алвеса
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может выкупить Фелиша при определённых условиях
Все новости
Рекомендуем