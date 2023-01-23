Куман рад, что Депай перешёл в «Атлетико»

Нидерландский специалист Рональд Куман прокомментировал недавний трансфер лидера сборной Нидерландов Мемфиса Депая из «Барселоны» в мадридский «Атлетико», о переходе стало известно на прошлой неделе.

«Мне очень нравится этот трансфер, Мемфиса не устраивала роль в «Барселоне», там ему было некомфортно, но теперь у него снова будет достаточно игрового времени и он сможет достичь своей лучшей формы», - цитирует тренера Mundo Deportivo.

Кстати, сегодня стало известно, что Куман вернулся в сборную Нидерландов в качестве главного тренера, контракт подписан до окончания чемпионата мира 2026 года.