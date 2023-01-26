​Фанаты «Атлетико» жёстко поиздевались над Винисиусом

В четверг вечером в четвертьфинале Кубка Испании сойдутся «Реал» и «Атлетико». Фанаты «матрасников» в преддверии игры жёстко поиздевались над форвардом «сливочных» Винисиусом Жуниором. На одном из мостов поклонники «Атлетико» повесили манекен в футболке бразильского футболиста. Рядом можно было заметить баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».

«Реал и «Атлетико» начнут разыгрывать путёвку в полуфинал Кубка Испании в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сантьяго Бернабеу» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.