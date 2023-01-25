Симеоне: «Я очень хотел бы встретиться с Анчелотти»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о наставнике «Реала» Карло Анчелотти перед очной встречей в рамках Кубка Испании.

«Если я расскажу вам о тактике, то соперники тоже её узнают. Что касается Анчелотти, я очень хотел бы с ним встретиться и поучиться у него. Он кажется мне хорошим человеком», — заявил аргентинский специалист, чьи слова приводит Marca. Также Симеоне отметил, что «Реал» является очень конкурентоспособной командой, не выделив кого-то одного из состава «сливочных».

Напомним, что мадридское дерби в рамках 1/4 финала Кубка Испании пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» в четверг, 26 января.