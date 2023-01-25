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Кубок Испании

Симеоне: «Я очень хотел бы встретиться с Анчелотти»

25 Января 2023 • 17:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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26.01 23:00

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о наставнике «Реала» Карло Анчелотти перед очной встречей в рамках Кубка Испании.

«Если я расскажу вам о тактике, то соперники тоже её узнают. Что касается Анчелотти, я очень хотел бы с ним встретиться и поучиться у него. Он кажется мне хорошим человеком», — заявил аргентинский специалист, чьи слова приводит Marca. Также Симеоне отметил, что «Реал» является очень конкурентоспособной командой, не выделив кого-то одного из состава «сливочных».

Напомним, что мадридское дерби в рамках 1/4 финала Кубка Испании пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» в четверг, 26 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Диего Симеоне
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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