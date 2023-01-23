Анчелотти: «Камавинга провёл невероятный матч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил полузащитника Эдуардо Камавингу за игру в матче против «Атлетик» Бильбао в чемпионате Испании. Напомним, «королевский клуб» вчера одержал выездную победу 2:0.

«Не могу не отметить игру Камавинги в прошедшем матче. Эдуардо продемонстрировал просто невероятный футбол», – заявил Анчелотти на своей пресс-конференции.

Напомним, Камавингу недавно связывали с переходом в лондонский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона. Тем не менее, руководство «королевского клуба» быстро опровергло эту информацию и дало понять, что игрок является неприкасаемым для «Реала».