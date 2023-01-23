Маркос Льоренте не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании

Воспитанник мадридского «Реала» Маркос Льоренте не сыграет против своей бывшей команды в четвертьфинале Кубка Испании. По информации от Madrid Xtra, защитник «Атлетико» травмирован и не сможет помочь своей команде в предстоящем дерби.

Напомним, четвертьфинал Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится в четверг в полночь по московскому времени. Напомним, в рамках первого круга Ла Лиги «королевский клуб» обыграл своих принципиальных соперников на выезде со счётом 1:2.

Льоренте выступает за мадридский «Атлетико» с лета 2019 года. На счету 27-летнего испанца один гол в двенадцати матчах нынешнего розыгрыша чемпионата.