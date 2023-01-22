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Кубок Испании

Анчелотти — о матче с «Атлетико» в Кубке Испании: «Я не знаю, повезло нам или нет»

22 Января 2023 • 08:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
26.01 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче против «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании.

По мнению итальянского специалиста, «матрасники» — отличный соперник, которого «сливочные» должны уважать.

«Я не знаю, что сказать о том, повезло нам или нет. Жеребьёвка — вот что это такое. Это будет интересно, потому что это дерби. Подобные матчи прекрасны», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что матч «Реала» и «Атлетико» состоится 26 января. Начало — в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне эти команды встречались друг с другом один раз в матче 6-го тура чемпионата Испании. Тогда победу одержали «сливочные» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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