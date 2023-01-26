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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан может вновь возглавить «Реал»

26 Января 2023 • 15:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 6 ч. 45 мин.

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, находящийся в настоящий момент без работы, может вновь возглавить «сливочных», сообщает The Athletic.

По информации источника, для возвращения 50-летнего специалиста в Испанию президенту «Реала» Флорентино Пересу придётся пойти на некоторые уступки. Также отмечается, что Зидан открыт для работы в «Ювентусе», «Марселе» и сборной Франции.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021. Под руководством французского тренера «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов и ещё два раза становились чемпионами Испании.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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sеrpjkеr
26 Января 2023 в 15:37
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