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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич провёл 157 матчей из 177 возможных после 35 лет

24 Января 2023 • 22:38 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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26.01 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжает восхищать футбольную общественность своей стойкостью.

37-летний хорват остаётся ключевым игроком в сборной своей страны и в клубе, несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст. Как отмечает Marca, со своего 35-го дня рождения Модрич пропустил лишь 20 матчей за Хорватию и «Реал», появившись на поле суммарно в 157 из 177 случаев, при этом в национальной команде он и вовсе отыграл 38 из 38 возможных матчей.

Контракт Луки Модрича с мадридским «Реалом» действует до конца текущего сезона, но с высокой вероятностью будет продлён ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Bartimeus
24 Января 2023 в 23:01
Так это рекорд или есть кто-то еще, кто провел к примеру 200/220 после 35 лет? Ну ооочень интересно.
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Сегодня, 24 Января
22:38 · Испания. Ла Лига
Модрич провёл 157 матчей из 177 возможных после 35 лет
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