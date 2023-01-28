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Кубок Испании

Футре раскритиковал судейство в матче между «Реалом» и «Атлетико»

28 Января 2023 • 23:10 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Атлетико М
окончен после доп. времени

Судейство четвертьфинального матча Кубка Испании между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико» вызвало скандал в Испании, многие считают, что «Реал» должен был доигрывать матч вдесятером, так как арбитр пощадил Даниэля Себальоса, не показав ему вторую желтую карточку. Своим мнением по поводу судейства поделился и Паулу Футре, бывший португальский нападающий «Атлетико».

- Как можно было не удалить Себальоса? Это скандал. Судейство словно вернулось в мои времена. Это хорошо, что они не пригласили меня прокомментировать матч, иначе потом мне бы запретили въезд в Испанию, - написал в социальных сетях Футре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Паулу Футре
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