Футре раскритиковал судейство в матче между «Реалом» и «Атлетико»

Судейство четвертьфинального матча Кубка Испании между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико» вызвало скандал в Испании, многие считают, что «Реал» должен был доигрывать матч вдесятером, так как арбитр пощадил Даниэля Себальоса, не показав ему вторую желтую карточку. Своим мнением по поводу судейства поделился и Паулу Футре, бывший португальский нападающий «Атлетико».

- Как можно было не удалить Себальоса? Это скандал. Судейство словно вернулось в мои времена. Это хорошо, что они не пригласили меня прокомментировать матч, иначе потом мне бы запретили въезд в Испанию, - написал в социальных сетях Футре.