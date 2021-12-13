Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес отреагировал на фиаско «Атлетико» в дерби с «Реалом»

13 Декабря 2021 • 10:00 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Атлетико М
окончен

Уругвайский центрфорвард Луис Суарес, выступающий за «Атлетико», отреагировал на поражение своей команды от «Реала» в мадридском дерби. «Матрасники» проиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

«Очень больно проигрывать в таких принципиальных поединках. Мы должны поскорее забить о поражении, нужно настраиваться на следующие матчи. Будем сражаться вместе до конца», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Благодаря победе «сливочные» закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В свою очередь «Атлетико» располагается на пятой строчке, отставая от «королевского» клуба на 13 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.12  23:00 Кадис ... Гранада 2.55 3.15 3
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
10:34 · Испания. Ла Лига
Хави назвал цель «Барселоны» в этом сезоне
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на восходящую звезду «Барселоны» 1
10:09 · Испания. Ла Лига
Пике: «Барселона» в критической ситуации» 1
10:00 · Испания. Ла Лига
Суарес отреагировал на фиаско «Атлетико» в дерби с «Реалом»
09:39 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» оценили работу Хави
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами 2
08:41 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» «наехали» на Лапорту после очередной осечки команды
08:34 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Между «Атлетико» и «Реалом» большая разница»
08:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подвёл итоги дерби «Реал» - «Атлетико»
00:55 · Испания. Ла Лига
Лидеры атак «Реала» в Ла Лиге на троих забили больше, чем «Барселона» во всех турнирах
12 Декабря
23:20 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике: «Хави необходимо дать время» 1
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид - «Атлетико» Мадрид - 2:0 (закончен) 5
22:29 · Испания. Ла Лига
«Бетис» разгромил конкурентов из «Реал Сосьедада»
22:07 · Испания. Ла Лига
Бензема успел восстановиться к мадридскому дерби, Суарес – нет
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не собирается продавать Родриго
Все новости
Рекомендуем