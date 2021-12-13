Суарес отреагировал на фиаско «Атлетико» в дерби с «Реалом»

Уругвайский центрфорвард Луис Суарес, выступающий за «Атлетико», отреагировал на поражение своей команды от «Реала» в мадридском дерби. «Матрасники» проиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

«Очень больно проигрывать в таких принципиальных поединках. Мы должны поскорее забить о поражении, нужно настраиваться на следующие матчи. Будем сражаться вместе до конца», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Благодаря победе «сливочные» закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В свою очередь «Атлетико» располагается на пятой строчке, отставая от «королевского» клуба на 13 баллов.