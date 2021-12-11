Нагельсманн рассказал, почему в своё время отказался возглавлять «Реал»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался, что в 2018 году у него на руках было конкретное предложение от мадридского «Реала». Он на тот момент возглавлял «Хоффенхайм», но ответил мадридцам отказом, позже согласившись перебраться в «РБ Лейпциг».

В интервью для издания Marca он рассказал, почему принял такое решение: «Я только два с половиной года проработал в «Хоффенхайме», середняке Бундеслиги. Конечно, для меня было нормальным искать более высокую по статусу команду, но не самую высокую из всех возможных. Это большая разница, ведь дается слишком мало времени на адаптацию».

Напомним, что 34-летний специалист два года провел в Лейпциге, где также оказался довольно успешным как на внутренней, так и на международной арене.